Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Tinggi Kandungan Antioksidan yang Aman Anda Konsumsi

Kamis, 04 Desember 2025 – 02:29 WIB
5 Makanan Tinggi Kandungan Antioksidan yang Aman Anda Konsumsi - JPNN.COM
Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI makanan yang kaya akan kandungan antioksidan bisa memberi manfaat yang baik bagi tubuh.

Proses oksidasi dalam tubuh kita merusak membran sel, dan berbagai struktur seluler seperti protein, lipid, dan DNA.

Hal ini terjadi ketika oksigen dimetabolisme, menciptakan molekul tidak stabil yang disebut 'radikal bebas'.

Baca Juga:

Mereka mencuri elektron dari molekul lain, menyebabkan kerusakan pada sel dan struktur seluler lainnya.

Kerusakan tersebut, yang disebabkan oleh radikal bebas, bisa mencapai titik ketika mulai membahayakan jantung dan hati Anda, dan dalam kasus tertentu, menyebabkan kanker juga.

Oleh karena itu, disarankan untuk berhati-hati terhadap katalis yang mempercepat oksidasi, termasuk stres, merokok, konsumsi alkohol, paparan sinar matahari berlebihan, serta polusi.

Baca Juga:

Antioksidan bisa membantu kita menangkal penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas, karena mereka bekerja untuk melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh proses oksidasi.

Antioksidan hadir dalam banyak makanan, dan dalam sebuah publikasi oleh Harvard T.H Chan School of Public Health, studi prospektif epidemiologi menunjukkan bahwa asupan buah, sayuran, dan kacang-kacangan yang kaya antioksidan yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah dari penyakit yang berhubungan dengan stres oksidatif kronis seperti penyakit kardiovaskular dan kanker.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan antioksidan dan aman yang Anda konsumsi seperti misalnya cokelat hitam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Antioksidan  Makanan  blueberry  bit 
BERITA ANTIOKSIDAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp