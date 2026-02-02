Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Tinggi Kandungan Kolagen yang Baik untuk Kulit

Kamis, 05 Februari 2026 – 03:39 WIB
5 Makanan Tinggi Kandungan Kolagen yang Baik untuk Kulit - JPNN.COM
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOLAGEN merupakan protein yang terdapat dalam tubuh manusia.

Tepat saat Anda mengira AC dan pendingin ruangan telah meredakan panas terik di luar, kulit kamu mulai bereaksi aneh.

Kulit menjadi pucat dan kecokelatan, dengan jerawat dan komedo muncul di sana-sini.

Baca Juga:

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapahal itu terjadi?

Hal ini terjadi karena dehidrasi ekstrem yang kita alami akibat panas dan keringat selama musim panas.

Dehidrasi juga memengaruhi kulit kita, mempercepat proses penuaan.

Baca Juga:

Inilah sebabnya mengapa para ahli kesehatan menyarankan untuk minum banyak air untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh kita.

Namun tahukah Anda, bahwa hanya minum air saja tidak cukup untuk mendapatkan kulit yang sehat dan ternutrisi?

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan kolagen yang baik untuk kulit dan salah satunya tentu saja sayuran berdaun hijau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kolagen  Makanan  Ayam  ikan 
BERITA KOLAGEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp