5 Makanan Tinggi Kandungan Magnesium, Bikin Tidur Lebih Nyenyak

jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu mineral yang diperlukan tubuh.

Salah satu manfaat magnesium ialah bisa membantu mengatasi insomnia.

Menurut para periset di Universitas Edinburgh dan Cambridge, magnesium mengatur irama sirkadian, sehingga membuat lebih sehat dan tidur lebih nyenyak.

Ada beberapa makanan sumber magnesium yang hebat. Apa saja?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus ceri

Buah piram manis memiliki tingkat melatonin yang tinggi, yang mengatur siklus tidur dan meningkatkan kualitas tidur.

Sebuah studi di Universitas Negeri Louisiana menemukan minum 8oz jus cherry dua kali sehari selama dua minggu membantu meningkatkan waktu tidur hampir 90 menit bagi orang dewasa penderita insomnia.

2. Pisang

Pisang sarat dengan potasium dan magnesium. Senyawa ini tidak hanya mengisi bahan bakar otot post-workout-magnesium, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu tidur alami.