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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Tinggi Kandungan Serat yang Wajib Anda Konsumsi Setiap Hari

Kamis, 02 Juli 2026 – 06:11 WIB
5 Makanan Tinggi Kandungan Serat yang Wajib Anda Konsumsi Setiap Hari - JPNN.COM
Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI makanan dan minuman tinggi kandungan serat bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan.

Serat adalah protein baru. Meskipun selama ini kebanyakan orang berfokus pada pemenuhan kebutuhan protein harian, serat belakangan ini mendapat perhatian di media sosial, terutama sebagai penyembuh usus.

Ini juga mendukung pengelolaan berat badan dengan membuat Anda kenyang lebih lama.

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Serat adalah komponen penting dari pola makan seimbang, memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Ada beberapa jenis makanan tinggi kandungan serat yang wajib Anda konsumsi setiap hari.

Memasukkan makanan berserat tinggi ke dalam pola makan harian Anda sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai masalah kesehatan.

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Pola makan seimbang yang kaya serat bisa meningkatkan kesehatan pencernaan, mendukung pengelolaan berat badan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan serat yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya adalah tentu saja gandum utuh.

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TAGS   serat  Makanan  lentil  Sayuran 
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