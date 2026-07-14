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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin A yang Baik untuk Tubuh

Selasa, 14 Juli 2026 – 06:27 WIB
5 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin A yang Baik untuk Tubuh - JPNN.COM
Kacang polong

jpnn.com, JAKARTA - ANDA biasanya mendapatkan asupan vitamin A dari makanan seperti wortel.

Sejak kecil, kita selalu diajarkan betapa pentingnya vitamin dan mineral bagi tubuh kita.

Namun, ketika jumlahnya begitu banyak, mungkin agak sulit untuk mengingat vitamin mana yang Anda butuhkan.

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Nah, vitamin A adalah nutrisi yang tidak boleh Anda lupakan.

Vitamin A membantu meningkatkan penglihatan Anda, menjaga fungsi saraf Anda, memastikan kesehatan kulit, dan kesehatan hormon yang baik.

Ada beberapa makanan yang kaya akan kandungan vitamin A yang bisa Anda konsumsi.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Wortel

Wortel merupakan sumber beta-karoten vitamin A, antioksidan yang sehat.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan vitamin A yang baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya adalah tentu saja kacang polong.

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TAGS   Vitamin A  Makanan  wortel  Tomat 
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