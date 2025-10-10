Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin K, Wajib Anda Konsumsi

Jumat, 10 Oktober 2025 – 02:02 WIB
5 Makanan Tinggi Kandungan Vitamin K, Wajib Anda Konsumsi
Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi berbagai vitamin untuk menjaga kesehatan mereka.

Dalam hal kesehatan umum dan tingkat kebugaran, makanan kaya vitamin K memainkan peran besar.

Ada banyak manfaat vitamin K seperti meningkatkan daya ingat kita dan menjaga tekanan darah tetap terkendali.

Kekurangan vitamin K bisa menyebabkan banyak penyakit seperti masalah gusi dan juga kesehatan tulang yang memburuk.

Ada banyak suplemen vitamin K yang bisa dibeli di pasaran, tetapi jika Anda mencari cara alami untuk memenuhi kebutuhan kamu, maka ada banyak makanan kaya vitamin K yang bisa Anda konsumsi.

Vitamin K adalah vitamin larut lemak penting yang mengandung protrombin, yang membantu mencegah pembekuan darah, meningkatkan metabolisme tulang, dan mengatur kadar kalsium darah.

Vitamin K juga membantu meningkatkan daya ingat episodik pada orang dewasa yang lebih tua dan bermanfaat dalam menjaga tekanan darah tetap rendah dengan mencegah mineralisasi di arteri.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan vitamin K dan salah satunya adalah tentu saja berbagai jenis kacang.

