Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan Tinggi Magnesium yang Wajib Anda Konsumsi

Minggu, 01 Maret 2026 – 05:25 WIB
5 Makanan Tinggi Magnesium yang Wajib Anda Konsumsi - JPNN.COM
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu mineral penting bagi tubuh.

Anda mungkin sudah tahu bahwa vitamin sangat penting bagi kesehatan kita.

Namun, kebanyakan dari kita tidak memberikan perhatian yang sama terhadap asupan mineral kita.

Baca Juga:

Mineral memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kita dan magnesium adalah salah satunya.

Magnesium adalah mineral yang terlibat dalam berbagai proses biokimia utama tubuh kita yang memfasilitasi penciptaan energi, fungsi saraf, pembentukan protein, pemeliharaan gen, dan pergerakan otot.

Berikut adalah makanan kaya magnesium yang bisa Anda tambahkan ke dalam diet, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Baca Juga:

1. Biji-bijian

Biji-bijian seperti rami, labu, dan chia mengandung magnesium dalam jumlah tinggi.

Biji labu, misalnya, mengandung 150 mg magnesium dalam satu porsi (28 gram).

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan magnesium yang baik untuk tubuh dan salah satunya ikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   magnesium  Makanan  cokelat hitam  Alpukat 
BERITA MAGNESIUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp