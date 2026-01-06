5 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MENURUNKAN berat badan memang membutuhkan usaha yang keras.

Dari membatasi godaan untuk makan di luar hingga menambahkan makanan bergizi ke dalam diet Anda, kamu mungkin melakukan upaya sadar untuk menurunkan berat badan.

Namun, maaf untuk memberitahu Anda, tidak semua makanan bergizi bisa membantu kamu menurunkan berat badan.

Baca Juga: 4 Khasiat Biji Pala untuk Menurunkan Berat Badan

Namun, mengonsumsi protein untuk menurunkan berat badan bisa membantu Anda menghilangkan berat badan ekstra dan membangun otot pada saat yang bersamaan.

Ya, tidak ada pil ajaib untuk menurunkan berat badan, tetapi makanan berprotein tinggi harus menjadi makanan pokok dalam diet harian Anda.

Hal ini karena bisa meningkatkan energi, membantu Anda merasa kenyang lebih lama, yang membuatnya lebih mudah untuk makan lebih sedikit sepanjang hari, dan mengurangi ngemil di antara waktu makan.

Baca Juga: 3 Pilihan Makanan Kaya Protein yang Baik untuk Tubuh

Faktanya, ini membantu Anda membakar lebih banyak lemak dan kalori serta membangun massa otot tanpa lemak.

Selain itu, diet tinggi protein dan rendah karbohidrat meningkatkan metabolisme dan membantu membakar 100 kalori ekstra sehari, menurut sebuah studi American College of Nutrition tahun 2002.