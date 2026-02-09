Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

Senin, 09 Februari 2026 – 05:18 WIB
5 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik - JPNN.COM
Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang baik membantu Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Daya tahan tubuh adalah jaringan yang melindungi tubuh dari bakteri, racun, parasit, dan virus yang berbahaya.

Memilih makanan yang kaya akan vitamin, mineral, asam lemak, dan nutrisi lain yang diperlukan untuk fungsi kekebalan tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tiram

Tiram merupakan makanan yang kaya mineral yang baik untuk kesehatan seperti seng dan selenium.

Satu porsi tiram seberat 100 gram mengandung 118 persen dari kebutuhan harian selenium dan 128 persen dari kebutuhan harian seng.

Baca Juga:

Seng diperlukan untuk perkembangan sel T dan fungsi normal sistem imun.

Kekurangan seng bisa menurunkan jumlah dan aktivitas limfosit (sel darah putih yang melawan penyakit), sehingga lebih rentan terhadap infeksi.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan cepat dan salah satunya ialah kefir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daya tahan tubuh  Makanan  kefir  tiram 
BERITA DAYA TAHAN TUBUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp