5 Makanan untuk Diet yang Kaya Kandungan Vitamin A

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai vitamin.

Salah satu vitamin yang populer adalah vitamin A. Vitamin ini membantu meningkatkan penglihatan, menjaga fungsi saraf, memastikan kesehatan kulit, dan kesehatan hormonal yang baik.

Faktanya, makanan yang kaya vitamin A memiliki berbagai manfaat yang akan membuat Anda tahu mengapa vitamin ini harus menjadi bagian dari konsumsi harian kamu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Wortel

Wortel merupakan sumber beta-karoten vitamin A, antioksidan yang sehat.

Satu wortel mentah berukuran sedang mengandung 10.190 unit internasional vitamin, dan itu lebih dari dua kali lipat kebutuhan harian Anda.

Jika dikonsumsi secara teratur, wortel juga dikatakan bisa meningkatkan penglihatan Anda.

2. Tomat

Buah ini merupakan salah satu sumber antioksidan dan vitamin terbaik, dan satu tomat memenuhi 20 persen kebutuhan vitamin A harian Anda.