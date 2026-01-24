5 Makanan untuk Hati yang Sehat

Sabtu, 24 Januari 2026 – 03:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - HATI atau liver merupakan salah satu organ tubuh penting yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Tahukah Anda bahwa liver atau hati merupakan organ terbesar kedua di dalam tubuh kamu?

Liver bekerja sepanjang waktu, membantu membersihkan apa yang masuk ke dalam tubuh Anda dan apa yang keluar.

Oleh karena itu, liver sering disebut sebagai "penjaga tubuh". Kita mungkin menyadari bahwa liver membersihkan darah dari racun.

Namun, kita tidak menyadari bahwa liver juga menghasilkan empedu yang membantu memecah makanan dan menyimpan glikogen.

Oleh karena itu, pola makan Anda secara langsung memengaruhi kondisi liver kamu.

Untuk kesehatan liver yang lebih baik, Anda memerlukan makanan yang bisa mendetoksifikasi liver kamu dan membuang semua racun dari dalam tubuh.

Berikut adalah makanan super untuk liver, seperti dikutip laman Healthshots.com.