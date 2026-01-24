5 Makanan untuk Jaga Kesehatan Otak

jpnn.com, JAKARTA - OTAK harus selalu dijaga kesehatannya karena merupakan salah satu organ penting tubuh.

Makanan yang kita konsumsi memiliki dampak besar pada kesehatan otak.

Otak kita adalah organ yang sangat membutuhkan energi, yang menggunakan sekitar 20 persen kalori tubuh.

Oleh karena itu, otak membutuhkan banyak bahan bakar yang tepat untuk beroperasi dan mengirimkan sinyal yang diperlukan ke seluruh tubuh.

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang meningkatkan fungsi otak sangat penting untuk menjaga fungsi otak baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jika Anda mengonsumsi makanan sehat untuk otak, makanan tersebut tidak hanya akan membangun dan memperbaiki sel-sel otak, tetapi juga mengurangi stres dan peradangan seluler.

Dengan demikian, mengurangi risiko penuaan otak dan gangguan neurodegeneratif.

Menurut Dr. Uma Naidoo, psikiater nutrisi Harvard dan penulis buku terlaris, jika Anda mencari sumber awet muda untuk otak Anda, menambahkan makanan tertentu ke dalam makanan kamu akan membantu.