Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan untuk Jaga Kesehatan Otak

Senin, 26 Januari 2026 – 03:20 WIB
5 Makanan untuk Jaga Kesehatan Otak - JPNN.COM
Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - OTAK harus selalu dijaga kesehatannya karena merupakan salah satu organ penting tubuh.

Makanan yang kita konsumsi memiliki dampak besar pada kesehatan otak.

Otak kita adalah organ yang sangat membutuhkan energi, yang menggunakan sekitar 20 persen kalori tubuh.

Baca Juga:

Oleh karena itu, otak membutuhkan banyak bahan bakar yang tepat untuk beroperasi dan mengirimkan sinyal yang diperlukan ke seluruh tubuh.

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang meningkatkan fungsi otak sangat penting untuk menjaga fungsi otak baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jika Anda mengonsumsi makanan sehat untuk otak, makanan tersebut tidak hanya akan membangun dan memperbaiki sel-sel otak, tetapi juga mengurangi stres dan peradangan seluler.

Baca Juga:

Dengan demikian, mengurangi risiko penuaan otak dan gangguan neurodegeneratif.

Menurut Dr. Uma Naidoo, psikiater nutrisi Harvard dan penulis buku terlaris, jika Anda mencari sumber awet muda untuk otak Anda, menambahkan makanan tertentu ke dalam makanan kamu akan membantu.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menjaga kesehatan otak dan salah satunya adalah sayuran pelangi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Makanan  kesehatan otak  sayuran pelangi  Minyak Zaitun 
BERITA MAKANAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp