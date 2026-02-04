5 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - POLA gaya hidup yang tidak sehat, merokok, mengonsumsi makanan yang tidak sehat bisa membuat seseorang rentan mengalami penyakit jantung.

Kesehatan jantung harus menjadi prioritas utama bagi setiap orang, karena jantung merupakan pembangkit kehidupan di dalam diri kita dan membuat kita tetap berfungsi.

Meskipun kasus penyakit jantung terus meningkat, ada beberapa cara untuk mencegahnya.

Mengonsumsi makanan yang tepat untuk mencegah penyakit jantung harus menjadi garis pertahanan pertama terhadap kondisi kesehatan yang fatal.

Sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan, berikut adalah makanan untuk mencegah penyakit jantung, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Makan makanan yang kaya akan asam lemak omega-3

Bertemanlah dengan asam lemak omega-3 demi kesehatan jantung Anda.

Mengonsumsi ikan seperti salmon dan tuna yang mengandung asam lemak omega-3, telah terbukti menurunkan trigliserida dan mengurangi peradangan dalam tubuh.

Makanan yang kaya akan omega-3, seperti kenari, biji rami, dan rajma juga membantu menjaga tekanan darah pada tingkat normal dan menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh.