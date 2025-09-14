Close Banner Apps JPNN.com
5 Makanan Untuk Mencegah Serangan Kanker Payudara

Minggu, 14 September 2025 – 02:00 WIB
Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PAYUDARA merupakan salah satu organ tubuh wanita yang harus dijaga kesehatan dan keindahannya.

Mengisi tubuh kita dengan nutrisi penting tidak hanya membantu kita tumbuh dan berfungsi.

Makanan yang kita makan memainkan peran penting dalam kesehatan dan kebugaran jangka panjang kita, termasuk mencegah penyakit tertentu.

Tahukah Anda bahwa makanan tertentu bisa membantu kita melawan kanker?

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Breastcenter.mplsrad.com.

1. Buah beri

Stroberi, blueberry, dan blackberry, apakah ada yang lebih baik?

Karena beri mengandung antioksidan dan vitamin penting, buah ini bisa membantu mengurangi risiko kanker payudara.

Dalam sebuah penelitian yang mengamati wanita penderita kanker payudara yang mengonsumsi banyak buah dan sayuran, temuan menunjukkan bahwa blueberry bisa membantu memperlambat perkembangan dan penyebaran tumor payudara.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah Anda terserang kanker payudara dan salah satunya kale.

