Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin dengan Cepat

Senin, 06 Oktober 2025 – 02:14 WIB
5 Makanan untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin dengan Cepat - JPNN.COM
Ilustrasi kurma. Foto HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - KESIBUKAN yang padat, jarang mengonsumsi makanan tinggi zat besi serta stres berlebihan bisa membuat Anda terserang anemia.

Anemia terjadi akibat menurunnya kadar hemoglobin dalam tubuh.

Penurunan kadar hemoglobin bisa membuat organ tubuh kesulitan mendapatkan oksigen yang cukup.

Baca Juga:

Hal ini bisa menyebabkan banyak gejala termasuk kelelahan, pusing, sakit kepala, sesak napas, detak jantung cepat, kulit pucat.

Penurunan kadar hemoglobin dalam darah disebut anemia.

Hemoglobin bertugas membawa oksigen dan mengangkutnya ke seluruh bagian tubuh.

Baca Juga:

Selain mengangkut oksigen, hemoglobin juga membawa karbon dioksida keluar dari sel dan ke paru-paru untuk dikeluarkan.

Pada dasarnya, hemoglobin adalah protein yang sangat penting untuk menjalani hidup sehat.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan salah satunya biji wijen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Makanan  kismis  biji wijen  kadar hemoglobin 
BERITA MAKANAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp