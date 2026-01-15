5 Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita Kanker Payudara

Kamis, 15 Januari 2026 – 03:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia ini.

Salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang wanita adalah kanker payudara.

Kesadaran adalah satu-satunya cara untuk mencegah dan menyembuhkan.

Penting untuk memiliki pola makan yang sehat bagi pasien kanker dan berikut ini adalah semua yang perlu Anda sertakan dalam makanan kamu.

Tidak ada satu pun makanan atau pola makan yang bisa mencegah atau menyebabkan kanker payudara.

Namun, pilihan pola makan seseorang bisa memengaruhi risiko terkena kanker payudara atau kesejahteraan mereka secara keseluruhan saat hidup dengan kondisi tersebut.

Seseorang bisa mengendalikan faktor-faktor lain, seperti merokok, tingkat aktivitas fisik, berat badan, dan pola makan.

Beberapa peneliti telah menyatakan bahwa faktor pola makan bisa menyebabkan 30–40 persen dari semua kanker.