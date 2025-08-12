5 Makanan yang Ampuh Bikin Asam Urat Rontok

Selasa, 12 Agustus 2025 – 03:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Penyakit asam urat ini bisa mengakibatkan terbentuknya kristal padat pada sendi dan akibatnya menimbulkan peradangan.

Jika penyakit asam urat ini dibiarkan, maka akan membahayakan kesehatan sendi dan juga ginjal penderitanya.

Salah satu solusi untuk menurunkan kadar asam urat memang dengan obat asam urat.

Namun, jika penderita mengerti, ada beberapa jenis makanan yang ternyata ampuh membantu menurunkan kadar asam urat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan salah satu buah yang memiliki manfaat untuk penderita asam urat.

Pisang memiliki kandungan purin yang rendah, tetapi tinggi akan vitamin C.