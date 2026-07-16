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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan yang Ampuh Cegah Penuaan Dini, Wanita Pasti Suka

Kamis, 16 Juli 2026 – 06:08 WIB
5 Makanan yang Ampuh Cegah Penuaan Dini, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Seafood. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita yang ingin memiliki kulit terlihat segar dan awet muda.

Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah penuaan dini.

Seiring bertambahnya usia, banyak hal yang berubah. Kulit Anda mulai terlihat kusam dan kendur, rambut Anda menipis, daya ingat mulai melemah, dan tulang kehilangan kepadatannya.

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Yah, ini tidak bisa dihindari. Namun, daripada memikirkan apa yang akan terjadi 20 tahun ke depan, bagaimana jika Anda mulai memperbaiki diri hari ini, agar Anda bisa menunda penuaan?

Ya, Anda benar-benar bisa dengan mengonsumsi makanan yang akan membantu Anda menua dengan anggun.

Sayangnya, lingkungan tempat kita tinggal berdampak buruk pada kita.

Selain itu, kita terobsesi dengan makanan cepat saji dan minuman cola yang mengandung gula yang membuat gaya hidup kita sangat buruk.

Di sisi lain, kita menghabiskan banyak uang untuk terlihat dan merasa seperti usia kita, dan itu sungguh menyedihkan, sejujurnya.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah penuaan dini dan salah satunya adalah tentu saja sayur bayam.

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TAGS   Penuaan Dini  Makanan  bayam  makanan laut 
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