5 Makanan yang Ampuh Menurunkan Kadar Kolesterol dengan Cepat

Rabu, 13 Agustus 2025 – 02:35 WIB
Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita kadar kolesterol tinggi yang sangat berbahaya bagi kesehatan jika dibiarkan begitu saja.

Kita semua tahu makanan olahan dan ultra-olahan menyebabkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, termasuk mengganggu kadar kolesterol tubuh.

Meskipun kita mendengar bahwa peningkatan kadar kolesterol buruk bagi kesehatan, ada juga kolesterol baik.

Bagi yang belum tahu, ada dua jenis kolesterol - LDL (atau kolesterol jahat) dan HDL (atau kolesterol baik).

Kolesterol jahat yang berlebihan dalam tubuh menciptakan lapisan plak pada dinding arteri, yang menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit kardiovaskular.

Oleh karena itu, para ahli kesehatan menyarankan, memperbaikinya dengan meningkatkan kolesterol baik, dan bagaimana Anda melakukannya?

Meskipun olahraga dan gaya hidup sehat adalah kuncinya, makanan juga memainkan peran utama di dalamnya.

Mari kita sepakati bahwa pola makan yang baik dikombinasikan dengan olahraga bisa memperbaiki sebagian besar masalah kita yang berhubungan dengan kesehatan.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dengan cepat seperti kedelai.

