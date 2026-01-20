5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Rendah

Selasa, 20 Januari 2026 – 07:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai penyakit yang bisa menyerang siapa saja saja. Salah satunya ialah darah rendah.

Darah rendah merupakan satu kondisi ketika Anda memiliki tekanan darah di bawah 90/60.

Mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu bisa menaikkan tekanan darah Anda.

Tujuannya untuk meningkatkan tekanan darah, maupun membantu kamu mengatasi penyebab terjadinya hipotensi.

Kemudian, apa saja jenis makanan untuk tekanan darah rendah yang disarankan?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kopi hitam

Jika kamu merasa tekanan darah rendah dan pusing, minumlah sekitar setengah cangkir kopi kental.

Kafein yang ada dalam kopi hitam membantu meningkatkan tekanan darah secara instan.