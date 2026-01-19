Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Kopi

Selasa, 27 Januari 2026 – 03:57 WIB
5 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Kopi - JPNN.COM
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kaya kandungan kafein kesukaan banyak orang.

Banyak orang suka minum kopi setelah mengonsumsi makanan kesukaan mereka.

Namun, ternyata tidak semua makanan bisa dikonsumsi bersamaan dengan kopi.

Baca Juga:

Pasalnya, hal tersebut justru bisa memberikan dampak buruk terhadap tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daging

Makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersama dengan kopi adalah daging.

Baca Juga:

Kopi mengandung tannate yang membentuk ikatan dengan beberapa mineral dalam makanan.

Karena ikatan ini sangat sulit bagi tubuh untuk merusaknya, minum kopi dapat membuat kamu mengeluarkan zinc yang seharusnya akan kamu serap.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan kopi dan salah satunya ialah tentu saja jamur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kopi  Makanan  jamur  gorengan 
BERITA KOPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp