5 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama Pisang
jpnn.com, JAKARTA - PISANG merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.
Namun, ternyata pisang tidak bisa dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan-makanan ini.
Apa saja makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan pisang?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Semangka
Semangka termasuk tipe buah-buahan dingin yang bagus untuk memperlancar detoksifikasi dan metabolisme.
Akan tetapi, terlalu banyak mengonsumsi semangka bisa menyebabkan sakit perut.
Pisang juga termasuk tipe buah-buahan dingin dan jika dikonsumsi bersamaan dengan semangka, akibatnya bisa menyebabkan diare.
2. Yoghurt
Yoghurt bisa memperlancar sistem pencernaan tubuh dan melancarkan buang air besar.