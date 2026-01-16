5 Manfaat Acar Mentimun, Baik untuk Penderita Diabetes

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi acar mentimun? Acar mentimun merupakan makanan yang terbuat dari mentimun dan memiliki rasa asam.

Sajian acar mentimun ini tak hanya sebagai penghias makanan, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan.

Mentimun sendiri memiliki kadar air yang cukup tinggi dan baik untuk kesehatan tubuh kita.

Dengan mengolah timun menjadi acar timun, yang diolah dengan menggunakan cuka dan garam, maka hasil air dari fermentasi acar pun akan sangat nikmat dan segar ketika disantap.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kadar kolesterol di dalam tubuh

Bagi yang senang mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan memiliki kandungan kolestrol tinggi, Anda tidak perlu khawatir.

Manfaat acar mentimun bisa mengontrol kadar kolestrol di dalam tubuh.

Namun Anda tentu saja tetap harus menjaga asupan kolestrol jahat di dalam tubuh.