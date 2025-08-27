5 Manfaat Air Garam untuk Kaki yang Bikin Kaget

Rabu, 27 Agustus 2025 – 07:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAU pada kaki bisa membuat kepercayaan diri Anda menurun.

Apalagi jika kaki selalu tertutup dengan sepatu, maka bukannya tak mungkin akan timbul masalah lain seperti kudis dan kurap.

Salah satu cara alami untuk mengatasi permasalah itu adalah dengan merendan kaki dengan air garam.

Menurut penelitian, merendam kaki dengan air garam yang mengandung magnesium bisa memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan, termasuk nyeri.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah munculnya jamur

Meskipun tidak bisa membunuh jamur penyebab kutu air, merendam kaki dengan air garam membantu untuk mengurangi kelembapan sehingga jamur enggan muncul.

2. Meredakan peradangan

Merendam kaki dengan garam yang mengandung magnesium bisa meningkatkan kadar mineral dalam tubuh dan mengurangi rasa nyeri akibat peradangan.

Bila Anda menderita radang sendi akibat asam urat, merendam kaki ini bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan.