Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Air Lemon, Cegah Serangan Batu Ginjal

Selasa, 28 Juli 2026 – 05:46 WIB
5 Manfaat Air Lemon, Cegah Serangan Batu Ginjal - JPNN.COM
Ilustrasi teh lemon. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal merupakan impian setiap orang.

Namun, tidak jarang, saat Anda sedang menjalani perjalanan penurunan berat badan, kamu cenderung terjebak dalam persepsi dan kesalahpahaman karena Anda sangat berdedikasi dan fokus untuk menurunkan berat badan dengan cepat.

Anda mungkin mencari informasi di internet, atau memercayai apa yang dikatakan teman dan keluarga tentang penurunan berat badan.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Anda akan menemukan banyak sekali saran. Namun, berapa banyak yang benar?

Salah satu saran tersebut adalah minum air lemon saat perut kosong.

Anda pasti sudah familiar dengan klaim bahwa air lemon bisa mempercepat penurunan berat badan.

Baca Juga:

Namun, apakah itu benar? Apakah air lemon memicu mode pembakaran lemak?

Sesuai saran, Anda harus memulai hari dengan minum secangkir air lemon hangat.

Ada beberapa manfaat air lemon yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu menjaga kesehatan pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   air lemon  manfaat air lemon  hidrasi  Batu Ginjal 
BERITA AIR LEMON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp