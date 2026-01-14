5 Manfaat Air Rebusan Jagung, Baik untuk Penderita Batu Ginjal

Rabu, 14 Januari 2026 – 07:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan pengganti nasi yang baik untuk kesehatan.

Selain bagian utama dari jagung yakni bijinya atau grain yang mengandung karbohidrat tinggi, ternyata air rebusan jagung juga bisa digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit.

Pasalnya, di dalam jagung terdapat kandungan karbohidrat sebanyak 80 persen.

Jadi, setiap 100 gram jagung pasti mengandung: 335 kalori; karbohidrat 73 gram; vitamin B1 0, 3 miligram; kalsium 10 gram; lemak 3,9 gram; 9,2 gram protein; 256 mg fosfor; 2,4 mg ferrum dan 12 gr air.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Darah Tinggi

Manfaat air rebusan jagung bisa menurunkan tekanan darah tinggi dengan cepat.

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit yang cukup berbahaya sehingga perlu ditangani secara serius dan cepat.

Rebuslah 5 – 7 jagung muda yang sudah dicuci terlebih dahulu.