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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Bawang Merah, Pria Pasti Suka

Kamis, 16 Juli 2026 – 08:24 WIB
5 Manfaat Bawang Merah, Pria Pasti Suka - JPNN.COM
Bawang merah. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merah merupakan salah satu bahan masakan yang ada di dapur.

Selain itu, bawang merah juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Apalagi hasil penelitian modern telah membuktikan khasiat bawang merah bisa pendongkrak stamina pria.

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Dalam 100 gram bawang merah, terdapat kandungan nutrisi dan bisa menjaga daya tahan tubuh dari penyakit mematikan.

Selain itu, manfaat bawang untuk beraktivitas di ranjang ternyata bukanlah satu-satunya keuntungan mengonsumsi bawang, karena terdapat manfaat lainnya yang sangat dahsyat untuk kesehatan.

Untuk mengolah bawang merah menjadi herbal sangatlah mudah.

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Siapkan bawang merah secukupnya, kemudian ditumbuk dan direndam dalam cuka selama semalam suntuk.

Kemudian air rendaman yang sudah siap tersebut bisa dikonsumsi.

Ada beberapa manfaat bawang merah yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan imunitas.

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TAGS   bawang merah  Manfaat bawang merah  stamina  imunitas 
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