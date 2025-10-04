Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Bawang Putih, Ampuh Jaga Kesehatan Jantung

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 02:06 WIB
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur untuk berbagai hidangan gurih.

Bawang putih merupakan sumber nutrisi yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah infeksi, dan melancarkan sistem pencernaan.

Namun, bagaimana jika Anda bisa menikmati manfaat ini tidak hanya dengan menambahkan herba ini ke dalam makanan, tetapi juga dengan meminum teh bawang putih?

Ya, teh bawang putih merupakan cara yang bagus untuk mengatur kesehatan, terutama jika Anda mengawali hari dengan teh bawang putih.

Meskipun kedengarannya bukan minuman paling lezat, tetapi karena mengandung banyak vitamin A, B, dan C, antioksidan, serat, mangan, dan sulfur, minuman ini layak untuk dicoba.

Faktanya, menurut Linus Pauling Institute dari University of Oregon, bawang putih merupakan sumber organosulfur yang sangat baik.

Saat Anda menghancurkan bawang putih, rempah ini akan melepaskan senyawa alliinase yang bisa melindungi kamu dari penyakit kardiovaskular.

Namun, tidak hanya itu manfaat teh bawang putih untuk Anda.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh bawang putih yang baik untuk kesehatan seperti meningkatkan fungsi sistem pernapasan.

