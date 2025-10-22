5 Manfaat Bawang Putih, Baik untuk Jantung

Rabu, 22 Oktober 2025 – 08:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu satu bumbu dapur yang mengandung manfaat luar biasa.

Bawang putih memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan, khususnya untuk pria.

Ini karena bawang putih memiliki kalori yang rendah serta nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh seperti vitamin B6, B1, dan C, serta protein, selenium, kalsium, tembaga, zat besi, dan fosfor.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh

Manfaat bawang putih yang pertama ialah meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh.

Para pria terutama atlet sangat menjaga stamina dan kekebalan tubuh dalam bekerja serta berolahraga.

Berbagai minuman kesehatan atau penguat stamina tubuh sering dikonsumsi oleh pria.

Bawang putih bisa dijadikan sebagai salah satu peningkat kinerja yang alami dan baik untuk tubuh.