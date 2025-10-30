5 Manfaat Biji Mangga, Ampuh Atasi Masalah Kardiovaskular

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi karena khasiatnya yang luar biasa.

Meskipun banyak orang memahami nilai buah ini, yang tumbuh di pohon yang secara ilmiah dikenal sebagai Mangifera indica, hanya sedikit orang yang menyadari nilai biji mangga.

Bahkan, biji mangga sering kali dibuang dan diabaikan, padahal sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai keperluan pengobatan.

Salah satu biji tunggal terbesar dalam buah apa pun, biji pipih berwarna putih krem ??di bagian tengah mangga ini memiliki pasokan nutrisi dan antioksidan yang padat.

Setelah biji-biji ini dibersihkan dan dikeringkan sepenuhnya, mereka kemudian digiling menjadi bubuk.

Ini bisa dibuat menjadi berbagai pasta dan mentega untuk penggunaan topikal.

Bijinya sendiri bisa dimakan, tetapi biasanya hanya terdapat pada mangga yang belum matang.

Setelah mangga matang sepenuhnya, bijinya akan mengeras dan hanya bisa digunakan dalam bentuk bubuk.