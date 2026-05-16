5 Manfaat Biji Mangga, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

Sabtu, 16 Mei 2026 – 06:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Namun, banyak orang membuang biji mangga setelah mengonsumsi dagingnya.

Biji mangga menawarkan beberapa manfaat kesehatan dan bisa meningkatkan kesejahteraan Anda secara signifikan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Membantu Menurunkan Berat Badan

Jika Anda sedang mencoba menurunkan berat badan, biji mangga bisa membantu mendukung upaya Anda.

Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh National Institutes of Health (NIH), ekstrak biji mangga Afrika telah terbukti bisa meningkatkan penurunan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Bubuk biji mangga juga dipercaya bisa membantu meningkatkan metabolisme, yang penting untuk membakar kalori secara efisien.

2. Membantu Mengelola Gula Darah

Biji mangga juga bisa mendukung kadar gula darah yang sehat.