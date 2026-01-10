Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Biji Mangga, Bikin Pencernaan Makin Sehat

Sabtu, 10 Januari 2026 – 03:48 WIB
5 Manfaat Biji Mangga, Bikin Pencernaan Makin Sehat - JPNN.COM
Manfaat buah mangga. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mangga? Mangga merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Kita menikmati mangga dan kemudian membuang bijinya, bukan? Itu mungkin berubah hari ini.

Biji mangga mengandung banyak khasiat penyembuhan yang menjadikannya bahan berharga dalam pengobatan Ayurveda.

Biji mangga bisa digunakan dalam bentuk mentega, minyak, atau bubuk.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Protein lengkap

Biji mangga memiliki kandungan protein rendah, tetapi pada saat yang sama mengandung sebagian besar asam amino esensial, dengan nilai leusin, valin, dan lisin tertinggi yang menjadikannya protein lengkap.

Sementara sebagian besar sumber vegetarian adalah protein tidak lengkap, biji mangga adalah bintang kita.

2. Kaya akan antioksidan

Biji mangga terbukti menjadi sumber polifenol, fitosterol seperti kampesterol, sitosterol, dan tokoferol yang baik.

Ada beberapa manfaat biji mangga yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya membantu pencernaan.

