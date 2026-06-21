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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Biji Pala, Bantu Tingkatkan Suasana Hati

Minggu, 21 Juni 2026 – 06:14 WIB
5 Manfaat Biji Pala, Bantu Tingkatkan Suasana Hati - JPNN.COM
Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu bumbu dapur yang bisa ditambahkan ke dalam beberapa hidangan gurih dan manis.

Biji pala adalah rempah yang memiliki rasa hangat dan sedikit seperti kacang, dan sering digunakan dalam hidangan penutup dan kari.

Biji pala juga bisa ditambahkan ke dalam minuman. Meskipun pala umumnya digunakan karena rasanya, rempah ini juga menawarkan banyak manfaat kesehatan yang luar biasa.

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Pala mengandung senyawa tumbuhan yang ampuh yang bisa membantu mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan.

Penting untuk mengetahui cara menggunakannya dengan aman dan efektif.

Berikut ikhtisar mendetail tentang manfaatnya, cara memasukkan pala ke dalam makanan Anda, dan beberapa tips untuk konsumsi yang aman.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Mengandung antioksidan yang ampuh

Pala kaya akan senyawa tumbuhan yang bertindak sebagai antioksidan, membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh.

Ada beberapa manfaat biji pala yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah membantu meningkatkan suasana hati.

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TAGS   biji pala  manfaat biji pala  pencernaan  Antioksidan 
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