5 Manfaat Biji Semangka, Ampuh Cegah Serangan Penyakit Kronis Ini

Minggu, 24 Mei 2026 – 05:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan air dan bisa membantu meredakan rasa lapar.

Ada sesuatu yang sangat memuaskan saat menggigit semangka yang manis dan berair, bukan?

Di hari yang cerah, semangka adalah camilan yang sempurna untuk menghidrasi. Namun jujur saja, bijinya bisa sedikit mengganggu.

Tahukah Anda bahwa biji hitam kecil ini mungkin sebenarnya baik untuk Anda?

Ya, biji semangka kaya akan vitamin dan nutrisi penting yang bisa mengubah segalanya bagi kesehatan Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Sumber Nutrisi Esensial yang Baik

Biji semangka merupakan sumber mineral penting yang baik seperti magnesium, zat besi, dan seng.

Biji semangka juga merupakan sumber lemak dan protein sehat yang baik.