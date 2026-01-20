5 Manfaat Buah Bit, Baik untuk Menjaga Kesehatan Hati

Selasa, 20 Januari 2026 – 07:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BIT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Selain itu, buah bit juga mengandung antioksidan dan rendah kalori yang berguna untuk menangkal penyakit mematikan.

Anda bisa mengonsumsi buah yang satu ini dalam bentuk jus segar.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Tekanan Darah

Manfaat buah bit yang satu ini didapat dari kandungan buah bit yang kaya akan potasium.

Potasium dipercaya mampu merilekskan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah.

Meski perlu konsisten mengonsumsi buah ini dalam kurun waktu yang terbilang lama, tetapi mengonsumsi buah bit jauh lebih aman dibandingkan harus mengonsumsi obat anti hipertensi setiap hari.

2. Memperbaiki Kesehatan Jantung

Kandungan buah bit yang kaya akan serat dapat menurunkan risiko penyakit jantung.