5 Manfaat Cabai, Bikin Pencernaan Bahagia

Senin, 04 Mei 2026 – 05:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI makanan pedas memberi sensasi tersendiri untuk lidah Anda.

Apakah Anda suka menambahkan rasa pedas pada masakan kamu?

Cabai adalah solusinya. Beberapa orang menyukai rasa pedas yang dibawanya ke dalam masakan, sementara yang lain tidak tahan bahkan hanya sedikit rasa.

Cabai tidak hanya menambah rasa pedas pada masakan Anda, tetapi juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan.

Terlepas dari manfaat ini, cabai sering kali mendapat reputasi buruk karena berbahaya bagi kesehatan Anda.

Meskipun konsumsi berlebihan bisa menyebabkan masalah seperti iritasi lambung, menikmati cabai dalam jumlah sedang sebenarnya dapat memberikan beberapa manfaat.

Dari meningkatkan kekebalan tubuh dan membantu penurunan berat badan hingga meredakan nyeri, cabai lebih dari sekadar tambahan pedas pada makanan Anda.

Jadi, lain kali Anda menikmatinya, ingatlah manfaat kesehatan cabai ini.