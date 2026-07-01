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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Cokelat Hitam, Bikin Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat

Rabu, 01 Juli 2026 – 05:50 WIB
5 Manfaat Cokelat Hitam, Bikin Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat - JPNN.COM
Cokelat hitam. Foto: Telegraph

jpnn.com, JAKARTA - COKELAT merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Baik Anda sedang merasa sedih atau ingin memanjakan lidah, sebatang cokelat bisa membuat hari siapa pun menyenangkan.

Dalam hal cokelat, cokelat hitam telah mendapatkan popularitas di kalangan para ahli dan penggemar kesehatan.

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Meskipun, saat masih muda, banyak dari kita telah berulang kali diperingatkan bahwa cokelat menyebabkan kerusakan gigi, ternyata cokelat hitam justru mengandung berbagai manfaat kesehatan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan fungsi otak

Jika Anda masih bertanya-tanya apakah menikmati cokelat hitam adalah ide yang baik, jangan khawatir lagi.

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Ternyata, mengonsumsi cokelat hitam dalam bentuk kakao berflavanol tinggi bisa meningkatkan aliran darah ke otak, dan para peneliti dari Universitas L’Aquila di Italia mengatakan bahwa konsumsi rutin bisa meningkatkan fungsi kognitif pada lansia.

Kakao mengandung stimulan tertentu seperti kafein dan teobromin, yang bisa meningkatkan fungsi otak dalam jangka waktu sedang.

Ada beberapa manfaat cokelat hitam yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan bisa membantu mencegah serangan berbagai penyakit kronis.

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TAGS   cokelat hitam  manfaat cokelat hitam  Antioksidan  fungsi otak 
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