5 Manfaat Cuka Sari Apel, Bantu Kelola Gula Darah

Rabu, 10 Desember 2025 – 03:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK banyak yang tahu kalau cuka sari apel bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pola makan yang tepat sangat membantu dalam hal pencernaan yang baik.

Menambahkan bahan-bahan sehat ke dalam rutinitas makan harian Anda membantu mencegah rasa lapar dan mengendalikan kadar gula darah Anda.

Salah satu bahan tersebut adalah suntikan cuka sari apel. Dosis terkonsentrasi ACV ini hadir dengan banyak manfaat, termasuk manajemen berat badan.

Namun, ini tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan, dan perlu dikonsumsi dalam dosis yang tepat.

Suntikan cuka sari apel (ACV) adalah dosis ACV kecil dan terkonsentrasi, biasanya diencerkan dengan air atau dicampur dengan bahan-bahan lain seperti madu, lemon, atau rempah-rempah.

Suntikan ini dikonsumsi karena manfaat kesehatannya yang potensial, termasuk pencernaan yang lebih baik, kontrol gula darah, dan manajemen berat badan.

ACV dibuat melalui fermentasi jus apel, yang menghasilkan pembentukan asam asetat, komponen aktif utama yang bertanggung jawab atas efek kesehatannya.