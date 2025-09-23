Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Cuka Sari Apel, Bantu Kelola Gula Darah

Rabu, 10 Desember 2025 – 03:41 WIB
5 Manfaat Cuka Sari Apel, Bantu Kelola Gula Darah - JPNN.COM
Ilustrasi cuka sari apel.Foto: iHerb

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK banyak yang tahu kalau cuka sari apel bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pola makan yang tepat sangat membantu dalam hal pencernaan yang baik.

Menambahkan bahan-bahan sehat ke dalam rutinitas makan harian Anda membantu mencegah rasa lapar dan mengendalikan kadar gula darah Anda.

Baca Juga:

Salah satu bahan tersebut adalah suntikan cuka sari apel. Dosis terkonsentrasi ACV ini hadir dengan banyak manfaat, termasuk manajemen berat badan.

Namun, ini tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan, dan perlu dikonsumsi dalam dosis yang tepat.

Suntikan cuka sari apel (ACV) adalah dosis ACV kecil dan terkonsentrasi, biasanya diencerkan dengan air atau dicampur dengan bahan-bahan lain seperti madu, lemon, atau rempah-rempah.

Baca Juga:

Suntikan ini dikonsumsi karena manfaat kesehatannya yang potensial, termasuk pencernaan yang lebih baik, kontrol gula darah, dan manajemen berat badan.

ACV dibuat melalui fermentasi jus apel, yang menghasilkan pembentukan asam asetat, komponen aktif utama yang bertanggung jawab atas efek kesehatannya.

Ada beberapa manfaat cuka sari apel yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya membantu mengelola berat badan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuka Sari Apel  manfaat cuka sari apel  pencernaan  Berat Badan 
BERITA CUKA SARI APEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp