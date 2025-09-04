Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Daun Jeruk Nipis, Ampuh Redakan Flu

Kamis, 04 September 2025 – 08:36 WIB
5 Manfaat Daun Jeruk Nipis, Ampuh Redakan Flu - JPNN.COM
Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - DAUN jeruk nipis sering digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Namun selain itu, daun jeruk nipis juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Tak hanya itu, manfaat daun jeruk nipis ternyata sangat dahsyat jika direbus.

Baca Juga:

Pasalnya, air rebusan daun jeruk nipis ampuh sembuhkan beberapa jenis penyakit.

Kandungan dalam daun jeruk nipis ternyata tidak kalah dibandingkan dengan buahnya seperti vitamin C, minyak esensial, rosmarinik, apigenin, luteolin, flavonoid, kaempferol, quercetin dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

Berikut khasiat air rebusan daun jeruk nipis untuk kesehatan tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Memiliki Fungsi Antibiotik

Fungsi antibiotik berguna untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

Ketika sakit dan sistem kekebalan tubuh sedang menurun, maka sebaiknya jangan terburu buru mengonsumsi obat antibiotik.

Ada beberapa manfaat daun jeruk nipis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah bantu obati flu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun jeruk nipis  manfaat daun jeruk nipis  flu  Antibiotik 
BERITA DAUN JERUK NIPIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp