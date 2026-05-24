5 Manfaat Daun Kelor, Bantu Tingkatkan Gairah Pasangan

Minggu, 24 Mei 2026 – 09:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Adapun kandungan daun kelor ini terdiri dari banyak vitamin dan mineral.

Bahkan, secangkir daun kelor mengandung nutrisi; protein; vitamin B6; vitamin C; zat Besi; riboflavin (B2); vitamin A; dan magnesium.

Daun kelor bisa dikonsumsi dalam bentuk mentah atau diminum dalam bentuk jus.

Cara membuat air rendaman daun kelor sangat mudah. Siapkan 3-5 tangkai daun kelor, kemudian bersama tangkainya, potong kecil-kecil.

Setelah itu letakkan daun kelor dipanci dan siram daun kelor dengan air minum yang sudah mendidih.

Diamkan sekira 5 menit, dan saring air rendaman daun kelor tersebut, kemudian campur dengan madu secukupnya saat akan diminum dalam gelas.

Minum air rendaman daun kelor 2 kali sehari selama 3 hari, kemudian minum kondisional sesuai dengan kebutuhan.