5 Manfaat Daun Mangga, Ampuh Obati Demam

Kamis, 29 Januari 2026 – 04:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN mangga merupakan salah satu tanaman yang mengandung berbagai kandungan nutrisi.

Pasti banyak yang tidak menyangka kalau daun mangga punya khasiat yang sangat mencengangkan.

Pada awalnya, tidak ada yang menyangka kalau daun mangga memiliki manfaat kesehatan.

Namun, saat para peneliti turun tangan dan mencoba meneliti kandungan daun mangga lebih jauh, hasilnya cukup mengejutkan.

Studi dari KA Shah, MB Patel, RJ Patel, dan PK Parmar tahun 2010 menyebutkan, berbagai pengobatan populer sudah menggunakan air rebusan daun mangga.

Studi menunjukkan bahwa mangga bisa menjadi antidiabetes, antioksidan, antivirus dan antibengkak.

Dengan merebus 7-8 daun mangga selama 10-15 menit dalam 150 mililiter air. Kemudian air rebusan tersebut diminum.

Selain itu, saat ini daun mangga juga tersedia dalam bentuk bubuk, ekstrak, hingga suplemen.