JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Daun Pepaya, Sahabat Terbaik Ibu Menyusui

Selasa, 16 September 2025 – 07:23 WIB
Daun Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya bisa diolah menjadi sayuran yang memberi manfaat baik untuk tubuh.

Menurut beberapa penelitian, daun pepaya mengandung enzim yang disebut papain dan chymopapain yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan yang sempurna.

Dikemas dengan beberapa phytochemical, vitamin dan mineral yang bertindak sebagai keajaiban bagi tubuh manusia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah risiko kanker

Daun pepaya mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan dipercaya mampu memecah radikal bebas baik dari paparan langsung hingga radiasi.

Radikal bebas mampu menyebabkan gangguan pada pembaruan sel, dan jika itu terjadi, akibatnya akan mengarah ke penyakit kanker.

2. Mengobati jerawat

Ternyata daun pepaya juga baik untuk kecantikan perempuan, salah satunya adalah mengobati jerawat membandel.

Caranya, haluskan daun pepaya dengan air, lalu oleskan seperti masker di bagian wajah, tunggu hingga kering, kemudian bilas dengan air bersih.

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya mengobati jerawat.

