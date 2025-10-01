Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Daun Salam, Bikin Pencernaan Bahagia

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:29 WIB
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu bumbu dapur untuk beberapa hidangan gurih.

Namun, tak banyak yang tahu jika daun ini menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan.

Hal ini karena daun ini memiliki nutrisi melimpah yang ada di dalamnya.

Daun ini telah lama digunakan sebagai salah satu ramuan obat herbal tradisional terbaik untuk mengatasi berbagai penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan Pencernaan

Daun salam memiliki efek yang sangat kuat pada sistem pencernaan.

Kandungan di dalamnya membantu melancarkan buang air kecil, menurunkan kadar racun dalam pencernaan dan meredakan sakit perut.

Apa yang terdapat di dalam rebusan daun salam juga efektif untuk mengatasi iritasi usus besar dan mengurangi gejala penyakit celiac yang merupakan penyakit autoimun akibat konsumsi gluten.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan jantung.

