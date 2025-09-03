Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Asam Urat

Rabu, 03 September 2025 – 08:21 WIB
5 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Asam Urat - JPNN.COM
Daun sirih. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa penyakit.

Daun sirih yang tumbuh menyulur dan memiliki daun lebar ini kaya akan kandungan saponin, tannin, eugenol, dan berbagai jenis minyak esensial.

Kandungan-kandungan tersebut menjadikan manfaat daun sirih bagi kesehatan tubuh begitu kaya.

Daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Per 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4-1 persen lemak.

Adapun kandungan daun sirih lainnya adalah Protein; Iodin; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B2; Asam nikotinat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan batuk

Salah satu manfaat daun sirih yang sampai sekarang masih dipercaya adalah kemampuannya mengatasi batuk.

Air rebusan daun sirih mampu mengatasi batuk karena kandungan vitamin B dan C serta alkaloid untuk mengatasi peradangan penyebab batuk.

Ada beberapa manfaat daun sirih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati penyakit asma.

