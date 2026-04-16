5 Manfaat Daun Sirih, Bantu Kontrol Diabetes

Kamis, 16 April 2026 – 05:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Daun sirih atau paan telah menjadi bagian dari budaya India selama berabad-abad.

Daun kecil, tetapi kuat ini telah memikat hati dan selera jutaan orang India.

Dari pernikahan hingga festival, paan merupakan bagian penting dari setiap perayaan, yang masuk ke hati baik yang muda maupun yang tua.

Namun, tahukah Anda bahwa daun sirih bukan hanya daun yang lezat dan beraroma, tetapi juga kaya akan manfaat kesehatan?

Dari mengendalikan diabetes hingga mengurangi stres, daun sederhana ini memiliki banyak khasiat obat yang bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan Anda.

Menurut ResearchGate, sekitar 15 hingga 20 juta orang di India mengonsumsi daun sirih setiap tahun.

Daun sirih memiliki khasiat antidiabetik, kardiovaskular, antiinflamasi, antiulkus, dan antiinfeksi.