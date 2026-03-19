Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Daun Sirsak Campur Madu, Ampuh Atasi Sakit Pinggang

Kamis, 19 Maret 2026 – 06:54 WIB
Buah sirsak. Foto: Klikdokter

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak sering digunakan sebagai salah satu herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Air rebusan daun sirsak campur madu, ternyata memiliki senyawa kimia yang ampuh untuk membunuh bakteri, virus dan bisa digunakan untuk proses regenerasi sel yang rusak.

Selain itu, daun sirsak mengandung beberapa zat di antaranya adalah acetogenin, annocatalin, asam gentisic, annomuricin, caclourin dan asam linoleat.

Karena memiliki beberapa kandungan seperti yang telah disebutkan di atas, daun sirsak berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, membantu proses pencernaan dan antimikroba.

Adapun cara membuat air rebusan daun sirsak untuk herbal yakni sebagai berikut: Ambil 7-10 helai daun sirsak yang masih di pohon, kemudian cuci hingga bersih.

Potong daun sirsak menjadi beberapa bagian. Tujuannya yakni agar zat yang terkandung dalam daun sirsak bisa keluar dan menyatu dengan air.

Rebus potongan daun sirsak tersebut pada air sebanyak sekitar 500 ml.

Tunggu hingga air rebusan hanya tersisa setengahnya saja. Tunggu hingga dingin dan campur dengan madu, kemudian bisa dikonsumsi setelahnya.

Ada beberapa manfaat daun sirsak yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengatasi sakit pinggang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daun sirsak  Madu  sakit pinggang  diabetes 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp