5 Manfaat Daun Sirsak Campur Madu, Ampuh Atasi Sakit Pinggang

DAUN sirsak sering digunakan sebagai salah satu herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Air rebusan daun sirsak campur madu, ternyata memiliki senyawa kimia yang ampuh untuk membunuh bakteri, virus dan bisa digunakan untuk proses regenerasi sel yang rusak.

Selain itu, daun sirsak mengandung beberapa zat di antaranya adalah acetogenin, annocatalin, asam gentisic, annomuricin, caclourin dan asam linoleat.

Karena memiliki beberapa kandungan seperti yang telah disebutkan di atas, daun sirsak berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, membantu proses pencernaan dan antimikroba.

Adapun cara membuat air rebusan daun sirsak untuk herbal yakni sebagai berikut: Ambil 7-10 helai daun sirsak yang masih di pohon, kemudian cuci hingga bersih.

Potong daun sirsak menjadi beberapa bagian. Tujuannya yakni agar zat yang terkandung dalam daun sirsak bisa keluar dan menyatu dengan air.

Rebus potongan daun sirsak tersebut pada air sebanyak sekitar 500 ml.

Tunggu hingga air rebusan hanya tersisa setengahnya saja. Tunggu hingga dingin dan campur dengan madu, kemudian bisa dikonsumsi setelahnya.