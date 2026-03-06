Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Jahe, Bantu Turunkan Gula Darah

Jumat, 06 Maret 2026 – 06:28 WIB
5 Manfaat Jahe, Bantu Turunkan Gula Darah - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung banyak manfaat sehat bagi tubuh.

Dari efek menenangkan pada perut hingga khasiat antiinflamasi yang ampuh, ada banyak manfaat jahe yang harus Anda ketahui.

Jahe merupakan jenis tanaman dalam famili Zingiberaceae, yang menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Jahe juga memiliki rasa yang kuat dan sedikit manis. Tanaman ini berasal dari Tiongkok selatan.

Rimpang atau akar jahe digunakan dalam memasak dan pengobatan baik dalam bentuk segar maupun kering.

Jahe telah digunakan selama ribuan tahun untuk tujuan pengobatan.

Jadi, jahe merupakan akar ampuh yang menawarkan banyak manfaat untuk tubuh.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat jahe yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mengurangi risiko penyakit jantung.

Jahe  manfaat jahe  pencernaan  nyeri haid 
