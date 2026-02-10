Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Jahe Campur Madu, Pria Pasti Suka

Selasa, 10 Februari 2026 – 04:52 WIB
5 Manfaat Jahe Campur Madu, Pria Pasti Suka - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi jahe karena khasiatnya yang luar biasa.

Air jahe menyimpan kandungan antibiotik, antiviral, dan antiinflamasi. Sedangkan, madu baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Sedangkan madu merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Imunitas Tubuh

Manfaat jahe campur madu bisa menjaga imunitas tubuh. Jika kamu ingin sistem imun tetap prima, maka konsumsi jahe dengan tambahan madu secara rutin akan sangat membantu menjaga kebugaran tubuh.

Hal ini lantaran jahe banyak mengandung vitamin C dan magnesium.

Baca Juga:

Kandungan ini membuatnya membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun.

2. Menyembuhkan Sakit Kepala

Sifat analgesik yang terdapat pada madu bisa membuat sakit kepala yang kamu alami teratasi.

Ada beberapa manfaat jahe yang dicampur madu untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja membantu turunkan kadar gula.

TAGS   Jahe  Madu  Kadar Gula  kolesterol 
