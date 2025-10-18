Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Manfaat Jahe Merah, Pria Pasti Suka

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 06:51 WIB
Jahe merah. Foto: pertanianku

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merah merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Studi klinis telah membuktikan bahwa air jahe merah bisa membantu dalam pengobatan disfungsi kejantanan pria.

Oleh sebab itu, tak heran bisa membuat istri kewalahan. Sebab, jahe merah memiliki kandungan alami phyto testosteron yang secara efektif meningkatkan produksi cairan kejantanan pada laki-laki.

Selain itu, madu juga meningkatkan energi. Ini juga bisa menambah kebutuhan protein.

Caranya, siapkan 2-3 siung jahe, kemudian rebus dengan 3 gelas air.

Setelah mendidih campurkan madu secukupnya. Aduk sampai rata.

Konsumsi ramuan ini sekali tiap malam selama sebulan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat jahe merah yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meredakan nyeri otot.

