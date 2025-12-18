5 Manfaat Jambu Biji, Bikin Diabetes Ogah Menyerang

Kamis, 18 Desember 2025 – 08:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengolah jambu biji dalam bentuk jus, smoothies, hingga salad buah.

Rasanya yang manis dan sedikit asam memang sangat menyegarkan untuk dijadikan minuman maupun dikonsumsi secara langsung.

Bukan hanya itu, dikatakan bahwa kandungan vitamin C dalam jambu biji ternyata lebih tinggi dibandingkan buah lain seperti jeruk.

Sehingga tidak heran jika sumber vitamin C dalam jambu biji sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan mata

Manfaat jambu biji yang pertama ialah baik untuk kesehatan mata.

Buah berwarna cerah seperti jambu biji merah, mangga, papaya, dan semangka, merupakan sumber vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata.